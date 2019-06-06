خارجية بريطانيا دعت مواطنيها لتوخي الحيطة والحذر عند سفرهم إلى سريلانكا

دعت ​وزارة الخارجية البريطانية​، مواطنيها إلى "توخي الحيطة والحذر عند سفرهم إلى ​سريلانكا​"، مشيرةً إلى أن "إرهابيين قد يحاولون شن هجمات وان هذه الهجمات يمكن ان تحصل في أي مكان، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".

وكانت حصيلة لضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​ اليوم الأحد 21 نيسان،تحدثت عن سقوط 290 قتيلا و 500 جريح.