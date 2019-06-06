خارجية فرنسا: قلقون من التطورات بالسودان ومسؤولية المجلس العسكري حماية المواطنين

أعربت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ عن "قلقها من التطورات ب​السودان​"، مشيرةً إلى "اننا نذكر ​المجلس العسكري​ بمسؤوليته عن أمن المواطنين"، داعيةً إلى "استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل".

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام وما تلاه من أحداث بعدة مناطق، ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا.