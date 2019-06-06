مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان: قرار تعليق عضوية السودان يهدف لدفع مختلف الجهات للحوار

أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ​السودان​ أن "قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الجهات للحوار"، مؤكداً "إرادة الاتحاد تشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة"، مشيراً إلى "اننا نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار"، لافتاً إلى "اننا نطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام".

وكان الاتحاد الإفريقي قد اعلن تعليق عضوية السودان حتى نقل السلطة ل​حكومة​ مدنية.

من جانبها، أفادت مصادر قناة "العربية" بأن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي ​أحمد علي​ سيزور ​الخرطوم​ غدا ضمن وساطة لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

بدورها، أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ معارضة ​موسكو​ أي تدخل دولي في السودان، معتبرة أنه يجب كبح المتطرفين حتى يتسنى إجراء ​الانتخابات​.