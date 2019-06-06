مسؤول أمني مصري سابق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل

أكّد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء مجدي البسيوني، تعليقًا على الهجوم الإرهابي في ​العريش​ الذي وقع أمس، أن "الإرهابيين لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على ​إسرائيل​ لأنهم خونة".

وأضاف البسيوني في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية، أن "طبيعة المنطقة تتيح لهم تنفيذ العمليات الإرهابية"، موضحًا أنه "لا بد من تطهير 100 في المئة من سيناء لأن تطهيرها من 90 في المئة من الإرهابيين لا يكفي".

وأشار إلى أن "اختباء الإرهابيين وسط المزارع، يشبه اختباء الفئران في الجحور"، لافتًا إلى أنهم لا يستطيعون التوغل داخل مصر".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن مقتل 8 من أفراد ​الشرطة​ في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيًا في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.