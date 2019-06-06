اشتية: نمر بظروف مالية صعبة وسنواصل الاقتراض من البنوك

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني، ​محمد اشتية​ إلى أن "​الحكومة الفلسطينية​ تمر بظروف مالية صعبة، وستواصل الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها، جراء استمرار الأزمة المالية الناجمة عن اقتطاع ​إسرائيل​ جزءا من أموال ​الضرائب​ الفلسطينية"، مشيراً إلى "اننا نمر بأزمة مالية صعبة، والمتسبب فيها الجانب الإسرائيلي، حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الشهداء والأسرى، ونحن رفضنا استلام الأموال منقوصة، نريدها كاملة".

وأشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، توجه للقمة العربية وطلب تفعيل الشبكة المالية العربية، آملين أن يستجيب العرب لذلك، كذلك توجهنا للمجتمع الدولي حول مخالفة إسرائيل لاتفاق ​باريس​ الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "الحكومة اقترضت من البنوك في الأشهر الماضية، وستستمر في ذلك.