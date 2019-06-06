البرلمان الأوكراني يرفض إقالة وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات

رفض ​البرلمان الأوكراني​ عدة مشاريع قرارات طالبت بإقالة كل من وزيري الخارجية ​بافيل كليمكين​ والدفاع ستيبان بولتوراك ومدير جهاز الأمن فاسيلي غريتساك.

وصوت لصالح مشروعي قرارين بشأن إقالة وزير الخارجية، أحد القرارين قدمه برلماني والثاني قدمه الرئيس ​فلاديمير زيلينسكي​، 141 نائبًا و137 نائبًا على التوالي.

يذكر أن الحد الأدنى الضروري من الأصوات لإقرار المشروع يجب أن يحصل إلى تأييد 226 نائبًا. ونال مشروع قرار إقالة بولتوراك تأييد 67 نائبًا ومشروع قرار إقالة غريتساك تأييد 78 نائبًا.

وكان الرئيس زيلينسكي قد دعا البرلمان في 30 أيار لإقالة وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن.

وأشار المكتب الصحفي الرئاسي، إلى أن تقديم المشروع يتم على أساس الدستور والقوانين الأوكرانية.