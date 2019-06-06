أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر أن "كل شيء قابل للمراجعة من قبل المجلس النيابي"، مشيرة إلى أنه "يجب الحرص على طرح بدائل ولدينا هامش للتغيير في أرقام الموازنة".
وشدّدت المصادر للـ OTV، على أنه "لا يجب التنصل بشكل كامل مما أقرته الحكومة والمزايدة عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر للـOTV: لدينا هامش للتغيير في أرقام الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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