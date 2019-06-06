مصادر الوطني الحر للـOTV: لدينا هامش للتغيير في أرقام الموازنة

أكّدت مصادر في ​التيار الوطني الحر​ أن "كل شيء قابل للمراجعة من قبل ​المجلس النيابي​"، مشيرة إلى أنه "يجب الحرص على طرح بدائل ولدينا هامش للتغيير في أرقام ​الموازنة​".

وشدّدت المصادر للـ OTV، على أنه "لا يجب التنصل بشكل كامل مما أقرته ​الحكومة​ والمزايدة عليها".