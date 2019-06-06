عبدالله: لا علاقة لأحداث طرابلس بموازنة الجيش اللبناني

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​ لمحطة OTV، أن "موقفنا لم يتغير"، مشيرًا إلى أن "لا علاقة لأحداث ​طرابلس​ بموازنة ​الجيش اللبناني​".

ولفت عبد الله إلى أنه "يمكن إلغاء المحسومات التقاعدية أقله بالنسبة لضريبة الدخل"، مشددًا على "أننا سنقدم بدائل لإيرادات اخرى في ​المجلس النيابي​ خلال دراسة مشروع ​الموازنة​".