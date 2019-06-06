عبدالله: لا علاقة لأحداث طرابلس بموازنة الجيش اللبناني

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله لمحطة OTV، أن "موقفنا لم يتغير"، مشيرًا إلى أن "لا علاقة لأحداث طرابلس بموازنة الجيش اللبناني".
ولفت عبد الله إلى أنه "يمكن إلغاء المحسومات التقاعدية أقله بالنسبة لضريبة الدخل"، مشددًا على "أننا سنقدم بدائل لإيرادات اخرى في المجلس النيابي خلال دراسة مشروع الموازنة".
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