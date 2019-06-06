الفرزلي: اجتماعات مجلس النواب لدراسة الموازنة تبدأ الأسبوع المقبل وبشكل مكثّف

أكّد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "اجتماعات مجلس النواب لدرس مشروع ​الموازنة​ للعام 2019 ستسأنف الأسبوع المقبل بشكل مكثّف"، مشيرًا إلى أن "القرار في إنهائها بصورة سليمة يعود لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​".

ولفت الفرزلي، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا سنوقف اجتماعات اللجان كافة وكنعان سيدعو الى جلسات درس الموازنة قبل الظهر وبعد الظهر من كل يوم"، موضحًا أن " قطع الحساب للعام 2017 مطلوب وهو محال ل​ديوان المحاسبة​، لكن المشكلة هي في السنوات التي قبل عام 2017، فسيتم كتابة مع التحفظ".

وشدّد على "أننا مددنا فترة درس الموازنة الى 15 تموز بدلًا من 31 أيار لنتمكن من القيام بذلك بشكل موضوعي"، مضيفًا: "نعول على الجهود المبذولة من رئيس البرلمان نبيه بري لبلوغ النتائج الايجابية المرجوة".