حسين جشي: نأمل أن يبقى جو الحوار والتفاهم سائد بين الجميع

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين جشي​ خلال تقديم التهاني ب​عيد الفطر​ لقيادة "​حزب الله​" في منطقة ​الجنوب​ الأولى إلى "اننا نأمل أن تكون هذه الأيام أيام خير وبركة ويسر على اللبنانيين، خاصة وأن هناك جو من الإيجابية والتفاهم بين الأفرقاء الأساسيين في البلد، وهذا يطمئن لجهة معالجة مشاكل الناس والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها".

وأعرب عن امله "أن يكون هناك إصلاحات جدية تخدم الوطن والمواطنين، ومنها موضوع ​الموازنة​ التي يجب أن يكون العمل فيها بجدية كبيرة من أجل ترشيد الانفاق وسد مزاريب الهدر، فهذا يخدم كل اللبنانيين"، متمنياً "أن يبقى جو الحوار والتفاهم سائد بين الجميع، لأن مسؤوليتنا هي المحافظة على هذا الوطن والوصول به إلى بر الأمان".