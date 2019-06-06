علي خريس: عيد الفطر هو عيد الوحدة الحقيقية والتلاقي والمحبة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ خلال تقديم التهاني ب​عيد الفطر​ لقيادة "​حزب الله​" في منطقة ​الجنوب​ الأولى "أن يكون هذا العيد عيد ​المحبة​ والوحدة الحقيقية بالرغم من الآلام والوجع والحادثة التي حصلت في ​طرابلس​ وذهب ضحيتها ضباط وعناصر من الجيش ال​لبنان​ي و​قوى الأمن الداخلي​"، مشيراً إلى أن "هذا العيد هو عيد الوحدة الحقيقية والتلاقي والمحبة، ونتمنى أن يعيده الله سبحانه وتعالى في العام المقبل ويكون لبنان بأحسن حالته، ونكون قد استطعنا أن نتخلص من الطائفية والمذهبية البغيضة انطلاقاً من قول للإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ "إن أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي هو السلم الأهالي الداخلي"، مشدداً على "العلاقة المتينة بين حركة "أمل" و"حزب الله".

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