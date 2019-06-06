تدابير سير يوم غد الجمعة في شارع الكبوشية - وسط بيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه بتكليف من ​بلدية بيروت​، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تحفير الإسفلت القديم في شارع الكبوشية المؤدّي إلى كنيسة الكبوشية، والمحاذي ل​شارع المصارف​ في وسط بيروت، وذلك تمهيداً لإعادة التعبيد.

وأوضحت أنه ستُباشر الأشغال اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح يوم غد الجمعة 7/6/2019 ولحين الانتهاء بالتاريخ ذاته، مشيرة إلى أن هذه الاشغال ستؤدي في بعض مراحلها الى منع المرور في الشارع المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.