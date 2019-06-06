علقت مصادر وزارة الاشغال عبر قناة الـ"LBC" على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة تحمل لوغو الوزارة ترمي سوائل بمصب نهر انطلياس، مؤكدةً "أن "الوزارة لا تملك شاحنات ومن الممكن أن يكون السائق فد زور اللوغو والوزارة أرسلت فرقا للتحقيق بالموضوع".
من جهته، لفت وزير البيئة فادي جريصاتي إلى انه يتابع الموضوع والمصدر هو القناة التي تجمع مياه الصرف الصحي لمناطق كثيرة في المتن ولا مكن تحديد الجهة الفاعلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشغال للـLBC: أرسلنا فريقا للتحقيق بموضوع مصب نهر انطلياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.