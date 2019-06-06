مصادر الاشغال للـLBC: أرسلنا فريقا للتحقيق بموضوع مصب نهر انطلياس

علقت مصادر ​وزارة الاشغال​ عبر قناة الـ"LBC" على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة تحمل لوغو الوزارة ترمي سوائل بمصب نهر ​انطلياس​، مؤكدةً "أن "الوزارة لا تملك ​شاحنات​ ومن الممكن أن يكون السائق فد زور اللوغو والوزارة أرسلت فرقا للتحقيق بالموضوع".

من جهته، لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ إلى انه يتابع الموضوع والمصدر هو القناة التي تجمع ​مياه الصرف الصحي​ لمناطق كثيرة في ​المتن​ ولا مكن تحديد الجهة الفاعلة".