OTV: الأجواء بين الوطني الحر والمستقبل تتجه الى التهدئة

أكّدت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر للـ Otv، في موضوع الخلاف الحاصل بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، أنه "ليس هناك من مشكلة بالنسبة لنا بل هناك من افتعل المشكلة واخترعها من حوله وهو عليه تجاهلها".
وشددت مصادر مطلعة على أن "بانتظار عودة الحريري من الخارج والمرجحة نهاية الأسبوع الحالي، الأمور قابلة لإعادة تصويب باتجاه صحيح والمسألة قد تحتاج للقاء يجمع الحريري بباسيل فتوضع على طاولته كل الملفات الخلافية"، كاشفة عن "أكثر من زيارة مهمة ستشهدها دار الفتوى الأسبوع المقبل تصب باتجاه التهدئة".
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