أوساط المستقبل للـOTV: الحريري متمسك بالتسوية لأنها لمصلحة البلد

رأت أوساط المستقبل للـ OTV، حول الخلاف الحاصل بين ​تيار المستقبل​ و​التيار الوطني الحر​، أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ متمسك بالتسوية لأنها لمصلحة البلد وهو يريد تنفيذ المشروع الذي أتى من أجله أي الاصلاحات واستثمارات سيدر لكن ذلك يحتاج لبيئة سياسية ملائمة وحكومة منتظمة".

وأوضحت أجواء المستقبل، حول إذا ما كان الحريري ينتظر مبادرة من وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، أن "الموضوع ليس مسألة مبادرة أو شيء عظيم لكن على من يوتر الأجواء أن يعمل عاى تهدئتها ويراجع حساباته"، مضيفة أن "الحريري ليس في صدد تفجير مشكلة لكن لا يجوز أن يرمي من يوتر الأجواء الكرة في ملعب الحريري لأن هناك جوًا غير طبيعي لدى الناس الذين يسألون: من هو رئيس الحكومة فعليًا؟ من يقرر؟ ومن يتخذ القرارات؟"

أما عن المواقف التي تصدر من بعض المسؤولين في المستقبل، أكّدت الأوساط أن "الحريري مطلع على هذه المواقف التي لم تأت من عبث إنما ردًا على مواقف عالية من التيار الوطني الحر".