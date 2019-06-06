السفير الفرنسي: مشروع الموازنة مرض ويشكل خطوة مثيرة للاهتمام

كشف السفير الفرنسي في ​​لبنان​​ ​​برونو فوشيه​ في حديث تلفزيوني​ أن "مشروع الموازنة مرض ويشكل خطوة مثيرة للاهتمام لانه نجح في تخفيض العجر إلى 7.59 في المئة"،منوهابـ"اعادة هيكلة الادارة ولكن تبقى العبرة في التنفيذ".

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