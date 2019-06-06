حريق يتسبب بانفجار ألغام في وادي هونين على الحدود الجنوبية

ذكرت معلومات صحافية ان حريقا اندلع بمحاذاة الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، في وادي هونين، في الجهة المقابلة لبلدة مركبا- قضاء ​مرجعيون​، أتى على مساحة كبيرة من الأعشاب اليابسة، وأدى حتى الآن إلى انفجار 4 ألغام. وقد تعذر وصول سيارات ​الدفاع المدني​ إلى منطقة الحريق بسبب وعورتها ووجود ألغام.

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