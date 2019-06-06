CNN: الإمارات والسعودية تقدمان لمجلس الأمن اليوم نتائج التحقيق بالهجوم على ناقلات النفط

كشف مصدر دبلوماسي، في تصريح لـ"CNN"، أن ​الإمارات​ و​السعودية​ سوف تقدمان لأعضاء ​مجلس الأمن الدولي​، الخميس، نتائج التحقيق في "الهجوم التخريبي"، الذي استهدف 4 ناقلات نفط في الخليج.

وكانت الإمارات أعلنت، في 12 أيار الماضي، عن تعرض 4 سفن (إماراتية ونرويجية وسعوديتين)، في مياهها الاقتصادية لـ"هجوم تخريبي".

وحملت ​الولايات المتحدة​ "​إيران​ ووكلاءها" مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط الأربعة لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.