CNN: الإمارات والسعودية تقدمان لمجلس الأمن اليوم نتائج التحقيق بالهجوم على ناقلات النفط

كشف مصدر دبلوماسي، في تصريح لـ"CNN"، أن الإمارات والسعودية سوف تقدمان لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، نتائج التحقيق في "الهجوم التخريبي"، الذي استهدف 4 ناقلات نفط في الخليج.
وكانت الإمارات أعلنت، في 12 أيار الماضي، عن تعرض 4 سفن (إماراتية ونرويجية وسعوديتين)، في مياهها الاقتصادية لـ"هجوم تخريبي".
وحملت الولايات المتحدة "إيران ووكلاءها" مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط الأربعة لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.
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