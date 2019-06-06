نقلت قناة "الحرة" عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ​البنتاغون​ تأكيده بأن بلاده ستتدخل في حال استخدم الرئيس السوري ​بشار الأسد​ سلاحاً كيميائياً في إدلب. وشدد المتحدث باسم البنتاغون على أن القوات الأميركية باقية في قاعدة التنف ولن تغادرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: إذا استخدم الأسد سلاحا كيميائياً في إدلب فإننا سنتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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