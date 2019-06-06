صور.. وكيل تعليم الفيوم لرؤساء لجان الثانوية العامة: التزموا بضبط النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن امتحانات الثانوية العامة من الأهمية بمكان، ويجب التعامل معها بكل جد على كافة المستويات التنظيمية، مع مراعاة العامل النفسي للطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والذين استلموا اللجان اليوم الخميس.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة ضبط النفس خلال التعامل مع الطلاب داخل اللجان، مع التركيز على عدم اصطحاب الهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين.

وقال "عبد الله" إن هناك 35 لجنة على مستوى المحافظة، تستقبل حوالي 12 ألف طالبًا، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز كافة الاستراحات الخاصة بالملاحظين ورؤساء لجان الامتحانات.