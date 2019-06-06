صورة اليوم | "خدوني معاكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد:

على أبواب حديقة الفسطاط بمصر القديمة؛ فتش ذلك الصبي في جيوبه فلم يجد من "العيدية" إلا بعض الجنيهات تكفي لوجبة طعام على الأكثر، بينما ظلت عينيه معلقة قِبل "المراجيح" التي يركبها رفاقه من الأطفال وبعد لحظات من الترقب خارج السور الحديدي الذي يحاوط المراجيح -والتي يبلغ سعر ركوبها 10 جنيهات دفعة واحدة- قرر الصبي أن يقفز صوب اللعبة حتى ولو لم يتمكن من الركوب وإنما لمشاهدة رفقاءه عن قرب وبالمجان.

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