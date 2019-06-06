وضع خريطة متكاملة لمواقع مخرات السيول في مركز بلاط بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تحديد الخريطة النهائية لمخرات السيول بنطاق المركز والقرى التابعة له والتي جرى تحديدها بخرائط وإحداثيات ثابتة.

وأكد عادل عباس رئيس المركز، أنه جرى تحديد 4 نقاط رئيسة لمواقع مخرات السيول بالمركز، وتضمنت شمال قرية الزيات بمسافة كيلو متر واحد وشمال قرية البشندى بمسافة 7 كيلو متر وشمال مدينة بلاط بمسافة 7.9 كيلو متر.

وأضاف "عباس" أنه جرى الانتهاء من بناء جسر شمال قرية الزيات بطول 350 متر وارتفاع 2.5 متر، وجرى مخاطبة مديرية الري لاستكمال بناء الجسور بمعداتها، كما جرى الانتهاء من تنفيذ تجربة لمواجهة السيول بالمشاركة مع سيارات الإسعاف والشرطة والاطفاء، وتنفيذ محاكاة أزمة في قرية تنيدة ومحاكاة حدوث سيول، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.