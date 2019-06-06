"ماس في التكييف".. تفاصيل تفحم موظف أثناء نومه داخل شقته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت المنطقة المحيطة بمسجد أباظة بمدينة كفر الشيخ، أو ما يعرف بمنطقة "عمارات الأوقاف"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اشتعال النيران في جهاز "تكييف" في الطابق الثالث الكائن بأحد العمارات السكنية وامتد إلى الطابق الرابع.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما التفاصيل تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم أول شرطة كفر الشيخ، من شرطة النجدة، باندلاع حريق في شقة سكنية تقع بإحدى العمارات السكنية المجاورة لمسجد أباظة، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

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انتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين عادل واصف، ومحمد أبو العطا، وسيارات من الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع الحادث.

ومن خلال المعاينة والتحقيقات الأولية تبين تفحم موظف داخل غرفة نومه بالشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعمارة السكنية، نتيجة اندلاع حريق في التكييف الخاص بالشقة، إثر حدوث ماس كهربائي، دون الإشارة إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2985 لسنة 2019 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار أحمد شفيق، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، التصريح بدفن جثة "هشام ع.ع"، 47 سنة، موظف بمحكمة كفر الشيخ، لعدم وجود شبهة جنائية في واقعة مصرعه إثر حريق التهم غرفة نومه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.