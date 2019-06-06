بتكلفة 4.6 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطة مياه "الذخيرة" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطة مياه شرب بقرية ذخيرة التابعة للمركز بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 4 مليون و645 ألف جنيه، تحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

عادل عباس، رئيس مركز بلاط، قال إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والاحلال لزيادة طاقة تشغيل المحطة ورفع كفاءتها لتغطية الزيادة السكانية للقرية وتوابعها، مشيرًا إلى أنه يجرى استكمال أعمال محطة الصرف الرئيسية بالمركز ضمن خطة قطاع الصرف ببلاط.

وأضاف "عباس"، أنه يجرى أيضًا متابعة أعمال غسيل محطات المياه والمرور على مزرعة الصرف الصحي ونزح خزانات التخليل وفحص خراطيم التنقيط.