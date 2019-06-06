اخبار العالم

12 صورة ترصد فرحة المصريين في ثاني أيام العيد بحديقة الفسطاط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:

احتفل المصريون، اليوم الخميس، بثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالحدائق والمتنزهات، حيث شهدت حديقة الفسطاط إقبال العشرات من المواطنين للاستمتاع بجمال العيد والطبيعة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" مظاهر الاحتفال بالعيد في الحديقة، التي عمت فيها الفرحة بين الصغار والكبار للاستمتاع بفرحة العيد والهروب من ضغوطات العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 صورة ترصد فرحة المصريين في ثاني أيام العيد بحديقة الفسطاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا