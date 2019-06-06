محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:
احتفل المصريون، اليوم الخميس، بثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالحدائق والمتنزهات، حيث شهدت حديقة الفسطاط إقبال العشرات من المواطنين للاستمتاع بجمال العيد والطبيعة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مظاهر الاحتفال بالعيد في الحديقة، التي عمت فيها الفرحة بين الصغار والكبار للاستمتاع بفرحة العيد والهروب من ضغوطات العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 صورة ترصد فرحة المصريين في ثاني أيام العيد بحديقة الفسطاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.