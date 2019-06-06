بدء التعرف على هويات مئات الجثث المنتشلة من مقابر سنجار في العراق

شرع الطب العدلي في بغداد بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار المعقل الرئيسي للأقلية الأيزيدية في شمال العراق.

وقال زيد اليوسف مدير عام الدائرة لوكالة "فرانس برس" الخميس: "سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذ عينات الحمض النووي، ونقارنتا بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات".

وأشار الطبيب إلى أن "هذا العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء، ومديرية المقابر الجماعية، وكوادر الطب العدلي، مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة".

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وفي العام 2014، قتل تنظيم "داعش" الإرهابي أعداداً كبيرة من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا. واختطف أكثر من 6400 من الأيزيديين، تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، ومازال مصير الآخرين مجهولاً.

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وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأدلة تشير إلى أن المئات من سكان قرية كوجو في سنجار قتلوا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل.