كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تنتقد اتصال الرئيس عباس بالرئيس الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت حركة حماس ، مساء اليوم الخميس، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، معزيا بوفاة زوجة الأخير.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري عبر تويتر إن "تعزية (الرئيس) محمود عباس للرئيس الاسرائيلي بوفاة زوجته هو أمر غير مبرر أو مفهوم وطنياً"، لافتا إلى أن "عوائل الشهداء الفلسطينيين هم أولى بهذه الاتصالات".

بدوره، كتب عبد اللطيف القانوع عبر (فيسبوك) إن "تعزية رئيس السلطة لرئيس دولة الاحتلال، بوفاة زوجته خيانة لشعبنا الفلسطيني وطعنة لأهالي الشهداء واستخفاف بمشاعرهم النبيلة".