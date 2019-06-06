كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تستدعي السفير السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت متحدثة، الخميس، إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة هذا الأسبوع ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقال وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار في وقت سابق الخميس إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع يوم الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا، بعدما كان العدد 46.

وأضاف عبد الجبار لوكالة رويترز أن بين الوفيات الموثقة 52 من العاصمة الخرطوم بينهم 49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية وثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم طعنا، مشيرا إلى أن الباقين من ولايات أخرى.

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وفض المجلس العسكري في الثالث من الشهر الجاري الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر، قد أعلنت الأربعاء أن الحصيلة بلغت 108 قتلى على الأقل وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام.

وقالت إن معظم الضحايا قتلوا أو أصيبوا خلال الفض العنيف للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأفادت لجنة أطباء السودان بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع وأنه "عثر على جثث 40 من القتلى في نهر النيل"، استنادا إلى شهادات أطباء في المواقع التي عثر فيها على الجثث.