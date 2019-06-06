"روسنفت" الروسية تتهم أمريكا باستخدام الطاقة سلاحاً سياسياً

اتهم إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، الولايات المتحدة باستخدام الطاقة سلاحاً سياسياً، وقال اليوم الخميس، إن العصر الذهبي الأمريكي للطاقة أصبح "حقبة استعمار للطاقة" لدول أخرى.

وقال سيتشن في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ إن ثُلث احتياطيات النفط العالمية مقيدة حالياً بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفنزويلا، وأن واشنطن تفقد الأساس الأخلاقي باعتبارها زعيمة للأسواق المفتوحة كما تطلق علي نفسها.

وأضاف سيتشن "ثمة عدد من المعلقين يستهويهم اتهام روسيا باستخدام الطاقة أداةً سياسيةً".

وتابع "لكن الحقيقة التي لا تقبل الجدل اليوم، هي أن الولايات المتحدة تستخدم الطاقة سلاحاً سياسياً على نطاق واسع. العقوبات أو حتى التهديد بفرضها، لها تأثير مُدمر على منظومة سوق الطاقة العالمية".

وأشار سيتشن إلى أن الطاقة الروسية والأمريكية متماثلتان، لكن الروسية أرخص بـ 30%.