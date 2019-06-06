كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا "كارثة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا سيكون بمثابة كارثة، وقال: "حتى حلفاء واشنطن لا يؤيدون مثل هذا الإجراء".



وفي منتدى اقتصادي بسان بطرسبرغ، قال بوتين أيضاً، إن "خبراء فنيين روسا لا يزالون في فنزويلا لتنفيذ عقود أسلحة روسية"، وهو أمر قال إنه "مُلزِم بموجب بنود التعاقد".