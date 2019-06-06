كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن: فتح صفحة علاقات جديدة مع روسيا "غير ممكن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، أن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا غير ممكن إذا لم تغير موسكو سلوكها، بعد دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى "طي صفحة الجواسيس".

وقال المتحدث: "الواضح أن سلوك روسيا العدائي الذي يزعزع الاستقرار، يقوض مساعيها لتصبح شريكاً دولياً مسؤولاً"، لكنه أكد أن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الأمن الدولي لأن "ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة".