كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفاق الليبية تعلن مدينة "غات" منطقة منكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، أن مدينة "غات" التي اجتاحتها فيضانات وسيول خلال اليومين الماضيين تعد منطقة منكوبة.

وقالت الأمم المتحدة إن مدينة غات القريبة من الحدود مع الجزائر شهدت على مدار الأيام الماضية أمطارا موسمية أودت بحياة أربعة أشخاص وتسببت في نزوح نحو 2500 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم أن ذلك جاء في تعميم رسمي وجهته الرئاسة إلى وزارات الحكم المحلي والداخلية والصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

ودعاهم المجلس الرئاسي إلى اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم وعلى نحو عاجل واستثنائي وموافاته بتقارير يومية بالخصوص.

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وتشهد مدينة غات منذ يوم الاثنين الماضي هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا) إن هطول الأمطار الذي بدأ في 28 مايو في غات دمر بشدة الطرق والاتصالات والمنازل والأراضي الزراعية الحيوية من أجل سبل المعيشة.

وأضافت الوكالة أن المنطقة بحاجة إلى المساعدة الغذائية والرعاية الصحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنها أرسلت موارد طبية طارئة إلى غات. وتابعت المنظمة في تغريدة أن الموارد تشمل حقائب الكوليرا التي سوف تستخدم في حال تطلب الأمر.

على الصعيد نفسه، أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الليبية الطاهر عبد العزيز سليمان أنه جرى إرسال قافلة طبية محمّلة بمساعدات طبية تضم 18 طبيبًا وأخصائيًا ومسعفاً وفنيي مكافحة عدوى وعناصر تمريض وسائقين وثلاث سيارات إسعاف إلى مدينة غات، لمساعدة الأهالي .