كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عون يؤكد عمق العلاقة التي تجمع لبنان وصربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، عمق العلاقة التي تجمع لبنان وصربيا، وأوجه التشابه في "معاناة كل من

الشعب اللبناني والصربي"، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من الجانبين من أجل تعزيز روابط الصداقة

والتضامن بين كل من البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقباله، ظهر اليوم، في قصر بعبدا الجمهوري، بطريرك صربيا للروم الأرثوذكس البطريرك

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ايريناوس، يرافقه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، والوفد المرافق لهما.

وقال الرئيس اللبناني: "نحن في لبنان نعيش معا، مسيحيون ومسلمون.. وكمسيحيين نعمل دائما على المحافظة

على التوازن، لا سيما وأننا نعيش ظروفا صعبة ناجمة عن الحرب الدائرة في المنطقة، والتي كانت الغاية منها

القضاء على مجموعات كبيرة وتخريب مناطق بأكملها".