كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعتقل اثنين مصريين منذ 7 أشهر دون تهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قطر مصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، و لم تسمح بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محامي، وفقا لمنظمة حقوقية دولية.

واعتقلت السلطات القطرية علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه اي تهم لهما.

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وتبين أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم.

وكانت المنظمة أطلقت نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما.

وحملت المنظمة السلطات القطرية كامل المسؤولية اذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية.