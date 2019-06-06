الأمن المغربي يوقف جزائريا يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية للاتجار في المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس من توقيف مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 سنة، موضوع طلب رسمي بالتسليم صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء خضوعه لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة المعطيات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” أنتربول”، أنه يشكل موضوع أمر دولي بالقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في صلته بتهريب شحنة من مخدر الشيرا تم ضبطها سنة 2018.

وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النياية العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على السلطة القضائية المختصة للبت في طلب التسليم الصادر عن السلطات الفضائية الجزائرية.

ويأتي توقيف المعني بالأمر، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية