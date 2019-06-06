شهدت مدرسة ابتدائية في منطقة إساكن نواحي مدينة الحسيمة، حدثا مثيرا للجدل، بعدما قام تلاميذ منتصف الشهر الماضي، بإنزال العلم الوطني واستبداله براية بيضاء. التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة، تسببوا في جر المدير واثنين من الأساتذة إلى المساءلة القضائية، بسبب عدم تبليغهم على ما أقدم عليه التلاميذ في حق علم البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء العلم الوطني بالحسيمة يثير الجدل.. تلاميذ عوضوه براية بيضاء والدرك يفتح تحقيقا -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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