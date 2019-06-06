بعد تذبذب أداءه منذ بداية الموسم الكروي الجاري، قالت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، إن الدولي المغربي خالد بوطيب أصبح محط نقاش داخل أسوار ناديه الزمالك، بسبب أصوات الانتقادات التي تعالت بالفترة الأخيرة، على أداءه مع المجموعة.
تقارير صحفية مصرية، قالت إن إدارة نادي الزمالك متشبثة بخدمات مهاجمها المغربي، الذي يتواجد حالياً بمعسكر المنتخب الوطني المغربي في سلا، إلا أنها ستتابع مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، لتقييم أداءه قبل تقريري مواصلته المشوار مع “الأبيض”، المتوج حديثاً بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب نهضة بركان.
وشدد المصدر ذاته، أن تعالي أصوات الانتقادات من طرف الجماهير، على أداء خالد بوطيب، كانت وراء تحرك المسؤولين عن الزمالك، لمتابعة لاعبهم في “الكان” قبل تقرير مصيره.
وكانت الإصابة قد غيبت لاعب مالطية سبور السباق في مجموعة من المباريات عن التشكيلة الأساسية للزمالك، أبرزها لقاء النهائي، الذي شارك خلاله حميد أحداد أساسياً وجلس خلاله بوطيب بمقاعد البدلاء.
يٌشار، إلى أن بوطيب قد التحق بالدوري المصري، في أول تجربة عربية له بمشواره، خلال ميركاتو الشتاء المنصرم، قادماً من الدوري التركي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: كأس أمم إفريقيا يحسم مستقبل بوطيب بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.