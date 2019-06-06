صور "مسرّبة" وتوقّعات: كيف سيبدو جهاز "جالاكسي نوت 10"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت خلال الأسبوع الماضي صور قيل إنّها تظهر التّصميم الّذي سيكون عليه شكل هاتف "جالاكسي نوت 10" المرتقب صدوره في وقت لاحق من العام الجاري، كما انتشر اليوم فيديو آخر يشير لأبرز التّوقّعات الّتي تدور حول الجهاز المنتظر وفق رؤية خبراء التكنولوجيا، فما هي أبرز المواصفات الّتي أظهرتها الصّور؟

وكان وراء الصّور الّتي انتشرت مدوّن فرنسي مشهور بتسريب المعلومات التّقنيّة الموثوقة في السابق، يدعى OnLeaks؛ وتكشف هذه الصور أن جهاز " جالاكسي نوت 10" سيكون مختلفًا عن "نوت 9" الحالي.

فوفق الصّور، سيضم الجهاز الجديد ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، مع العلم بأن الشاشة نفسها في هذا الهاتف ستمتاز بقطر 6.3 إنش وبدقة +Quad HD كما أنها ستضم مستشعر بصمات الأصابع.

بينما يحمل "نوت 10"بحسب التسريبات ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى، وسيتخلص من الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby ليكتفي بامتلاك زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر.

ويظهر من خلال الصّور المسرّبة أنّ الجزء العلوي من الهاتف الجديد يضم فتحة لبطاقة الشريحة "سيم" مصحوبة بما يشبه ليزر الأشعة الحمراء IR Blaster. وفي الجزء السفلي، يظهر منفذ "يو إس بي" من نوع "سي" (USB Type-C)، ومنفذان للميكروفون ومكبر الصوت وفتحة القلم الإلكتروني S Pen.

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بالتّالي، تؤكد هذه الصور الحاسوبية صحة الشائعات السابقة التي ذكرت بأن شركة "سامسونج" ستقوم بالتخلص من منفذ السماعات 3.5mm في جهاز "جالاكسي نوت 10" الّذي تعتزم إصداره.

وبعيدًُا عن الصّور، تشير المعلومات الّتي أعلنت عنها الشّركة إلى أنّ جهاز "نوت 10" سيضم معالج Exynos 9825 الجديد والذي لم يُعلَن عنه حتى الآن و8GB من الذاكرة العشوائية، كما ستكون هناك أيضًا نسخة أخرى تضم المعالج Snapdragon 855 و12GB من الذاكرة العشوائية.

ويرجّح أن تكشف "سامسون" النّقاب عن جهازها الجديد خلال شهر آب/ أغسطس المٌقبل.