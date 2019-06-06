رفض كوبي للعقوبات الأميركية الجديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت الحكومة الكوبية/ اليوم الخميس، العقوبات الأميركية الجديدة عليها مكررة تضامنها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت الحكومة في بيان نشرته الصحافة الرسمية إن "تضامن كوبا مع الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو ومع الثورة البوليفارية والتشافية ووحدة شعبها غير قابل للتفاوض".

وأعلنت واشنطن، الأول من أمس، الثلاثاء، عقوبات جديدة، دخلت الأربعاء حيز التطبيق، شملت منع الأميركيين من التوجه إلى كوبا في إطار رحلات سياحية بحرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى معاقبة هافانا على دعمها لمادورو، ما يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الكوبي الذي يراهن خصوصا على السياحة.

وأضافت الحكومة أن "الهجمات الأخيرة على كوبا تستند إلى ذرائع واهية، أبرزها اتهام كوبا بالتدخل عسكريا في فنزويلا، وهي كذبة رفضتها الحكومة الكوبية".

واعتبرت أن "الهدف هو دائما انتزاع تنازلات سياسية من الأمة الكوبية عبر خنق الاقتصاد".

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وفنزويلا هي الحليف السياسي الرئيسي لكوبا منذ نحو عشرين عاما وأول من يزودها النفط.

وتؤكد الولايات المتحدة أن لكوبا قوات في فنزويلا وتطالب بسحبها، لكن هافانا تنفي ذلك مؤكدة أن الكوبيين الموجودين في فنزويلا هم مدنيون وخصوصا أطباء.

وأكدت هافانا أن هؤلاء الكوبيين "سيبقون هنا (في فنزويلا) ما دام الشعب الفنزويلي يستقبلهم عبر التعاون مع هذه الأمة الشقيقة".

وتضاف عقوبات واشنطن الجديدة إلى إجراءات عدة سبق أن اتخذتها الإدارة الأميركية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، على حساب تقارب تاريخي بادر إليه سلفه باراك أوباما نهاية 2014.