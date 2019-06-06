الخارجية الامريكية تقيل مسؤولا لدوره في بيع أسلحة للسعودية والإمارات

وأوضحت أن فولكنر كان ضمن الفريق الذي أقنع وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأميركية في ما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن.
وأثار دور فولكنر بالعملية مخاوف في الكونغرس، حيث يرغب الديمقراطيون في معرفة ما إذا كان قد انتهك قواعد أخلاقيات إدارة ترامب بمشاركته في المناقشات حول الإعلان، والتي مهدت الطريق لصفقة ريثيون لبيع صواريخ دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات، كما تقول الصحيفة.
وتخطط لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتنظيم جلسة استماع حول قرارات الخارجية الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يكون دور فولكنر محور الأسئلة.
ورفض فولكنر التعليق، وأحال أسئلة الصحيفة إلى الخارجية التي قال مسؤولوها إنهم لا يستطيعون التعليق على شؤون الموظفين.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين حاليين أن الخارجية سعت لإيجاد طرق لزيادة مبيعات الأسلحة المتوقفة إلى الخليج، وسط التوترات المتصاعدة مع إيران.
وأوضحت أن فولكنر كان من ضمن الفريق الذي أقنع بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأمريكية فيما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن.
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