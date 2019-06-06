روحاني لأمير قطر: سنجعل الأعداء يندمون

وقال روحاني خلال مكالمة، هاتفية، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن سياسة طهران تكمن في تطوير العلاقات مع الدوحة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "تسعى لترسيخ الأمن في المنطقة وليست لديها رغبة في الصراع مع الدول والقوى الكبرى، لكنها سترد بقوة على أي خطوة غير مسؤولة من قبل الأعداء وستجعلهم يندمون على ما قد يفعلونه ضد إيران".وهنأ الرئيس الإيراني أمير قطر بحلول عيد الفطر، قائلا إن "إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب قطر"، فيما شدد على أنه لا حل عسكريا لقضايا المنطقة ومشكلاتها.

وأضاف: "إننا نعتقد أن التهديدات والضغوط والحصار والعقوبات الاقتصادية مسار خاطئ في العلاقات بين الدول".

ورحب روحاني بمواقف الحكومة القطرية في القمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو الماضي.



وقال الرئيس الإيراني في هذا السياق: "إن مواقف الحكومة القطرية في هاتين القمتين نابعة عن سياسات حسن الجوار وتأتي في اتجاه خفض التوترات، ولا شك في أن أي قمة لا تسهم في تقريب دول المنطقة بعضها من بعض لن تكون مثمرة و بناءة بل هي ضارة".

وتابع روحاني: "نعتقد أنه يجب اختيار الطريق الذي يخدم شعوب المنطقة وألا نتأثر بالقوى الأجنبية. ما نراه من سياسيات السعودية والإمارات مع اليمن وقطر، وعلاقاتهما غير الصحيحة مع إيران، يضر المنطقة بأسرها".

وصرح روحاني بأن مواقف الجمهورية الإسلامية أثناء "احتلال الكويت" من قبل الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، "والغزو السعودي والإماراتي لليمن والحصار المفروض على قطر"، أتثبت أن إيران تعارض الحرب والضغوط والعقوبات في المنطقة.

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من جانبه هنأ أمير قطر روحاني وإيران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر، واصفا مواقف طهران والدوحة تجاه العديد من القضايا الإقليمية بأنها قريبة جدا، فيما أشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة وبناءة للغاية بين البلدين.

وأكد أمير قطر على أن الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التوترات، قائلا: "نحن ندعم مبادرة أمير الكويت للحد من التوترات في المنطقة".

ووصف أمير قطر العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية، معربا عن تقديره لمواقف طهران تجاه "الحصار" المفروض على بلده، وأكد أن الدوحة لن تنسى مواقف إيران في هذا الشأن، وتطمح إلى تطوير علاقاتها مع ايران على جميع الأصعدة.