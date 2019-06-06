ضبط ادوية وكاميرات تصوير مخالفة في مطاري بغداد والبصرة

وأضافت الهيئة ان "السلطة الجمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت، اليوم، من ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة بدون موافقات استيراية".
وأكدت الهيئة العامة للجمارك ان "عملية الضبط تمت في صالات المسافرين من قبل كوادرها العاملة في المطار وقد تم تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".
واشارت الى أن ذلك "يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك في مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع".
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