الشرطة النهرية تنقذ فتاة رمت نفسها من اعلى جسر الدورة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من النجدة النهرية تمكنت اليوم من انقاذ فتاة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الدورة (معسكر الرشيد) داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تم انتشال الفتاة وانقاذ حياتها من قبل طاقم الزوارق واجراء الاسعافات الاولية لها".