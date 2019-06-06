الارشيف / اخبار العالم

الشرطة النهرية تنقذ فتاة رمت نفسها من اعلى جسر الدورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من النجدة النهرية تمكنت اليوم من انقاذ فتاة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الدورة (معسكر الرشيد) داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تم انتشال الفتاة وانقاذ حياتها من قبل طاقم الزوارق واجراء الاسعافات الاولية لها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النهرية تنقذ فتاة رمت نفسها من اعلى جسر الدورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا