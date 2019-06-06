وجاءت القائمة كالتالي: - 21 حزيران/ يونيو الانقلاب الصيفى وأول أيام فصل الصيف - 2تموز/ يوليو ميلاد شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا - 2 تموز/ يوليو كسوف كلى للشمس



- 17 تموز/ يوليو بدر شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا - 17 تموز/ يوليو بدر شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا - 16/17 تموز/ يوليو خسوف جزئى للقمر - 1 آب / أغسطس ميلاد شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا - 15 آب/ أغسطس بدر شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا - 30 آب / أغسطس ميلاد هلال شهر محرم لعام 1441 هجريا - 14 ايلول / سبتمبر بدر شهر المحرم لعام 1441 هجريا - 23 ايلول/ سبتمبر الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف

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- 28 ايلول / سبتمبر ميلاد شهر صفر لعام 1441 هجريا - 28 ايلول / سبتمبر ميلاد شهر صفر لعام 1441 هجريا - 13 تشرين الاول / أكتوبر بدر شهر صفر لعام 1441 هجريا - 28 تشرين الاول / أكتوبر ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا - 11 تشرين الثاني/ نوفمبر عبور عطار قرص الشمس - 12 تشرين الثاني / نوفمير بدر شهر ريع الأول لعام 1441 هجريا - 26 تشرين الثاني/ نوفمبر ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا - 12 كانون الاول/ ديسمبر بدر شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا - 22 كانون الاول/ ديسمبر الإنقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء - 26 كانون الاول / ديسمبر ميلاد هلال شهر جمادى الألى لعام 1441 هجريا - 26 كانون الاول / ديسمبر كسوف حلقى للشمس

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كانت هذه تفاصيل خبر باليوم والتاريخ .. عشرون ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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