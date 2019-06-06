دهوك تستقبل 15 ألف سائح من وسط وجنوب البلاد

وقالت تقارير اعلامية كردية، إن عدد السياح الذي زاروا محافظة دهوك بداية عيد الفطر، بلغ نحو 15 الف سائح، غالبيتهم من وسط وجنوب البلاد.

واشارت الى ان اعدادا اخرى من السياح قد تصل الى المحافظة اليوم وغداً الجمعة، لتمضية ايام العيد في المناطق السياحية في دهوك.

