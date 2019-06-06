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دهوك تستقبل 15 ألف سائح من وسط وجنوب البلاد

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وقالت تقارير اعلامية كردية، إن عدد السياح الذي زاروا محافظة دهوك بداية عيد الفطر، بلغ نحو 15 الف سائح، غالبيتهم من وسط وجنوب البلاد.

واشارت الى ان اعدادا اخرى من السياح قد تصل الى المحافظة اليوم وغداً الجمعة، لتمضية ايام العيد في المناطق السياحية في دهوك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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