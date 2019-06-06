حسناء نهائي ألابطال تتلقى عقوبة من الاتحاد الاوربي

2019-06-06 | 16:50
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واستطاعت الشابة، أن تقتحم الملعب خلال المباراة، وتقدمت وسطه ثم أخذت تركض، لكن سرعان ما جرى إبعادها من قبل أحد عناصر الأمن في المباراة التي منحت الكأس لفريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بهدفين دون مقابل على توتنهام.
وتضم العقوبة الإجمالية غرامتين اثنتين؛ فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب الدخول إلى الملعب، أما الشرطة الإسبانية ففرضت 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.
وقلل متابعون من شأن الغرامة، وأوضحوا أن قيمة الدعاية، التي قامت بها لصالح المنصة الإلكترونية لصديقها وحسابها تصل في الواقع إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.
وارتفع عدد متابعي الشابة الروسية البالغة من العمر 22 عاما، من 300 ألف إلى 2.4 مليون على موقع إنستغرام، لكن الحساب سرعان ما جرى إغلاقه.
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