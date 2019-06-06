لندن: على موسكو تغيير سلوكها لفتح صفحة جديدة في العلاقات

أكدت بريطانيا أن على روسيا تغيير سلوكها إذا أرادت فتح صفحة جديدة في العلاقات، وذلك إثر دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى "طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس".

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس: "من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوض مساعيها لتصبح شريكا دوليا مسؤولا، لكن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الأمن الدولي لأن ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة".

وأضاف أن "رئيسة الوزراء أعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة إلا إذا غيرت روسيا سلوكها".

وكان بوتين دعا إلى إعادة العلاقات مع بريطانيا إلى طبيعتها، وقال: "في نهاية الأمر، علينا أن نطوي هذه الصفحة المتعلقة بجواسيس ومحاولات اغتيال".

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وتابع: "لسنا من كان يتجسس عليكم عبر هذا الشخص الذي قيل إنّه جرى تسميمه في سالزبوري. هو عميلكم ولا يخصنا. وهذا يعني أنّكم أنتم من كان يتجسس علينا".

وأضاف الرئيس الروسي: "القضايا العالمية المرتبطة بالمصالح المشتركة لدولتينا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أهم بكثير من ألعاب الأجهزة الخاصة، وأتمنى أنّ يخذ من سيقود الحكومة (في لندن) بعين الاعتبار مصالح 600 شركة بريطانية تعمل في روسيا".

واتهمت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية بمحاولة تسميم سكريبال وهو ضابط سابق في الاستخبارات الروسية، أدين بالتجسس لصالح بريطانيا قبل أن يصبح جزءاً من عملية تبادل عملاء مزدوجين.

وعثر عليه وعلى ابنته يوليا في 4 مارس/آذار 2018 في سالزبوري جنوبي بريطانيا، بلا حراك على مقعد في مكان عام، عبر استخدام غاز أعصاب، إلا أنّ موسكو نفت أي مسؤولية في هذه القضية التي أثارت أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، ونجا سكريبال وابنته بعد علاجهما لفترة.