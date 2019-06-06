رئيس وزراء الدنمارك يستقيل بعد خسارة اليمين المتطرف الانتخابات

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وكالاتالخميس 2019/6/6 08:08 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الدنماركي لوكه راسموسن
تقدم رئيس الوزراء الدنماركي لوكه راسموسن، الخميس، باستقالته عقب إعلان نتائج الانتخابات العامة التي انتهت بفوز الأحزاب اليسارية.
وفاز الاشتراكيون الديمقراطيون في الانتخابات العامة التي جرت، الأربعاء، بعد حملة تركزت على المناخ والرفاه والهجرة، مع تراجع التأييد لليمين المتطرف وارتفاع شعبية الخضر.
وأظهر الفرز النهائي فوز كتلة المعارضة اليسارية بـ96 مقعدا مقابل 79 لحزب الأحرار الحاكم وحلفائه من اليمين.
وتمهد نتائج هذه الانتخابات الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 41 عاما، لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنا.
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