الجيش الليبي ينفي استهداف الجزء المدني من مطار معيتيقة

نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي، الخميس، استهداف الجزء المدني من مطار وقاعدة معيتيقة بطرابلس.



وأكد في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته الإجرامية زيفت الحقائق وفبركت الأكاذيب كعادتها بخصوص استهداف مطار معيتيقة.

وأوضح المركز أن اختلاف الروايات المتضاربة عن الحادث التي كذبتها غرفة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة بأن المهبط المدني لم يتم استهدافه من أي طيران يؤكد زيف ادعاءات أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته الإجرامية المتسترة بحكومة الصخيرات غير الشرعية.

وتابع المركز الإعلامي أن جماعة الإخوان تحاول تلفيق التهم لأبطال القوات المسلحة العربية الليبية الذين يضعون نصب أعينهم تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بالالتزام الكامل بقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني.





وشدد المركز الإعلامي على الالتزام بضمان تأمين وحماية وسلامة السكان المدنيين والمرافق والمؤسسات المدنية والالتزام بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان ومعاهدات واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.

واختتم المركز الإعلامي: "وهكذا وفي كل مرة تنفضح أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي ويعلنون إفلاسهم ويؤكدون قرب نهايتهم كلما علا صراخهم في محاولاتهم الدنيئة".

وأعلن الجيش الليبي، فجر الخميس، تدمير طائرة بدون طيار تركية داخل القسم العسكري بقاعدة ومطار معيتيقة بعد إغارتها على قوات تابعة له.



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وأكد المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان، أن مقاتلات سلاح الجو لاحقت الطائرة التركية المسيرة بعد محاولتها الإغارة على القوات بالمحاور.



وأشار إلى أن القوات تمكنت من تدمير الطائرة التركية المسيرة أثناء محاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.



من جانبه أكدت غرفة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي أن القصف الجوي بعيد عن مهبط الطائرات المدنية وأن عملية التشغيل تسير بشكل طبيعي.



يذكر أن قاعدة معيتيقة هي في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منها إلى مطار مدني بعد تدمير مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي لمطار طرابلس الدولي عام 2014 ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا.







وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أبريل/نيسان الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.



وأرسلت تركيا 16 مايو/أيار الماضي طائرة تركية طراز "Antonov" محملة بطائرات بدون طيار.



كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية محملة بـ40 مدرعة من نوع "كيربي"، إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب.



وفي تورط سافر أرسلت تركيا 29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز c130 إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.

