مقتل جندي مالي وإصابة آخرين في هجوم مسلح وسط البلاد

قتل مسلحون مجهولون في مالي، الخميس، جندياً من قوات الجيش الحكومي "الدرك"، فيما أصيب 3 آخرون بجروح، في هجوم وقع بمنطقة تونكا قرب تمبكتو شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني إن الهجوم نفذه مسلحون مجهولو الهوية، استخدموا دراجات نارية وفروا بعد الهجوم، ما أسفر عن سقوط قتيل واحد من قوات الدرك وإصابة 3 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن السلطات أرسلت عناصر من الجيش إلى موقع الهجوم لتحديد ظروفه والبحث عن مسلحين محتملين أو متواطئين معهم.

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وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي نيجيري من قواتها لإرساء الاستقرار في مالي، وإصابة آخرين في هجومين في "تمبكتو" و"تساليت".

وتعد مهمة (مينوسما) الأكثر تكلفة بشريا بين العمليات الراهنة لحفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وسقط أكثر من 190 قتيلا من عناصرها منذ انتشارها في 2013، منهم أكثر من 120 في أعمال عدائية، أي أكثر من نصف عناصر الأمم المتحدة الذين قتلوا في العالم منذ 5 سنوات.

ولا تزال مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة قوات مالي والقوات الفرنسية والأمم المتحدة، التي دائما ما تتعرض لهجمات، على الرغم من توقيع اتفاق سلام في 2015 كان يفترض أن يعزل المتطرفين بصورة نهائية.